به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: پس از انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره احتمال محدودیت فعالیت این مرکز درمانی ، موضوع از دادستانی شاهرود مطالبه و به صورت جامع و میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری با بیان اینکه بررسی ها نشان داد بخاطر برخی تصمیمات اداری، ادامه فعالیت این مرکز با چالش‌هایی مواجه شده و به اصلاحات و رعایت الزامات نیازمند بود افزود: : با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت حفظ سلامت عمومی، جلسه‌ای با حضور مسئولان مرتبط و هیأت امنای مرکز درمانی تشکیل و پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر برای رفع موارد در بازه‌های زمانی مشخص تصمیم‌گیری شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: با اقدام به موقع دادستانی شاهرود و تعهد دستگاه‌های مسئول برای انجام اصلاحات لازم، از ایجاد وقفه در خدمات‌دهی این مرکز جلوگیری شد و فعالیت آن همچنان بدون اختلال ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد : این بیمارستان یکی از مراکز اصلی درمانی شهرستان شاهرود محسوب می‌شود و نزدیک به ۳۰۰ نفر شامل کادردرمانی عمومی، تخصصی، اداری در آن کار می‌کنند و دارای بخش‌های درمانی و آموزش دانشجویان علوم پزشکی است .