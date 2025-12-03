پخش زنده
پوشاک و ملزومات ورزشی در کشور بیشتر از راه واردات غیرمجاز تامین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به گفته مسئولان وزارت ورزش و جوانان بیش از ۴ میلیون ۳۰۰ هزار ورزشکار ساماندهی شده در کشور در رشتههای مختلف ورزشی فعال هستند.
سوال اصلی اینجاست که این تعداد ورزشکار از چه راهی پوشاک و لوازم ورزشی خود را فراهم میکنند.
طبق آخرین آمارها حدود ۱۵۰ هزار نفر در کشور در صنعت تولید پوشاک ورزشی مشغول هستند و وسائل مورد نیاز آنها از طریق واردات تامین میشود.
فروشندگان در بازار میگویند: حدود ۸۰ درصد کالاهایشان خارجی است که به صورت قاچاق وارد کشور میشود و با توجه به نرخ ارز و ضرورت تهیه کالا کیفیت این اجناس نیز پایینتر از محصولات داخلی است.
از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان خبر رسیده که این وزارت خانه در غالب تبصره ۱۸ از تولید کنندگان پوشاک و لوازم ورزشی حمایت میکند تا مصرف کنندگان از این پس بتوانند با محصولات تولید داخل کشور نیاز خود را فراهم کنند.
خبرنگار ما به دنبال پیدا کردن این سوال رفت و این گزارش حاصل تحقیقات وی است.