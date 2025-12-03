پخش زنده
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به مولفههای امنیت در کشور گفت: امروز پلیس اصلیترین مولفه تامین امنیت و سازمان عظیم فراجا تکیه گاه سایر دستگاههای کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قاسم رضایی در جلسه کمیسیون عملیات شرق استان تهران با بیان اینکه خدمت در سازمان فراجا عبادت است و وظیفه ما پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی است گفت: یاد میکنیم از شهدای گرانقدر انقلاب و جنگ ۱۲ روزه که پایه و اساس امنیت کشور هستند.
این مقام عالی رتبه انتظامی ادامه داد: صمیمانه خداقوت جانانه دارم به شما عزیزان در فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، ما همه از یک خانواده هستیم و باید با پیگیری و نظارت کار را به سرانجام برسانیم و کار نیمه تمام اسراف است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه پلیس امروز تکیه گاه نیروهای مسلح، دستگاههای قضایی، فرهنگی، اقتصادی و ... است و این تکیه گاه را باید اول خودمان تقویت کنیم، تصریح کرد: در حوزه سایر ردهها و سازمانهای همجوار، هرگونه تضعیف سازمان همجوار ممنوع و به مثابه تضعیف سازمان خودمان است، در داخل نقد میکنیم و نباید به مردم سرایت کند و آنها را نارحت کند. سازمان فراجا، هیچ سازمانی را تضعیف نمیکند و اجازه تضعیف به هیچ کس نمیدهیم.
این مقام انتظامی اذعان داشت: حضرت آقا فرمودند: تضعیف پلیس به منزله تقویت مجرم است و اگر پلیس تضعیف شود مردم تضعیف میشوند و مردم نباید درگیر مسائل بین سازمانی شوند.
سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت امنیت محله محور بیان داشت: امنیت محله محور ایجابی است و بر عهده کلانتری است در امنیت محله محور باید طرح شهید لطفی شعله ور شود یعنی کنترل جمعیت و اشراف دقیق بر منطقه جغرافیایی.
وی همچنین تاکید کرد: همچنان اتباع غیر مجاز خط قرمز ماست و باید تلاش مضاعف کنیم برای اجرای این طرح و مانند مقابله با سلاحهای غیر مجاز اشراف اطلاعاتی داشته باشیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه آمادگی عملیاتی پلیس شرق استان تهران در زمان جنگ بسیار بالا بود، افزود: فرماندهان ارشد مسئول انضباط و امنیت هستند و دستورات آنها لازم الاجراست.
سردار رضایی ادامه داد: در حوزه درون سازمانی صیانت، این فرماندهی نمره ۱۰۰ را کسب کرده که بی سابقه و جای تشکر و تقدیر دارد و عملا شاهد کاهش آسیب در بین کارکنان هستیم.
وی همچنین با اشاره به فرهنگ سازمانی تصریح کرد: توجه به آموزههای قرآن کریم، شجاعت، ایثارگری و انضباط است و رساله سازمانی ما آئین نامه انضباطی بوده و لازم الاجراست و مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری است.
این مقام عالی رتبه انتظامی کشور افزود: روحیه انقلابی در این سازمان بالاست، انقلابی یعنی از خود گذشتن و کار را برای خدا انجام دادن و به موقع عمل کردن و مسیر درست را انتخاب کردن، واقعا سازمان انتظامی انقلابی و مقدس است و انقلابی بودن را باید در شرایط سخت شناخت.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: مجموع انتظامی کشور در جنگ ۱۲ روزه انتظامی خوب درخشید و بزرگترین کمکی که به نظام کرد احساس امنیت و آرامش را در بطن جامعه نهادینه کرد. پلیس با کار انتظامی وضعیت را برای مردم عادی کرد و همانطور که حضرت آقا فرمودند: بیشترین خدمت به مردم را سازمان انتظامی به مردم کرد.