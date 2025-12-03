پخش زنده
تأمین نهاده دامی با هدف پشتیبانی از عشایر مستقر در مناطق قشلاقی استان گلستان انجام میشود و توزیع آن بهصورت منظم در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرپرست ادارهکل امور عشایر خراسان شمالی در این زمینه گفت: در راستای کاهش پیامدهای خشکسالی و حمایت از معیشت عشایر، ۲ هزار و ۱۰۰ تن جو خریداری شده و بهمرور در انبارهای شهرستان مراوه تپه و روستای اوغچی در استان گلستان تخلیه و در اختیار عشایر قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: ادارهکل امور عشایر خراسان شمالی با همکاری دستگاههای ذیربط، برنامه تأمین نهادههای دامی مورد نیاز عشایر را تا پایان فصل قشلاق ادامه خواهد داد.