به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرپرست اداره‌کل امور عشایر خراسان شمالی در این زمینه گفت: در راستای کاهش پیامد‌های خشکسالی و حمایت از معیشت عشایر، ۲ هزار و ۱۰۰ تن جو خریداری شده و به‌مرور در انبار‌های شهرستان مراوه تپه و روستای اوغچی در استان گلستان تخلیه و در اختیار عشایر قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اداره‌کل امور عشایر خراسان شمالی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز عشایر را تا پایان فصل قشلاق ادامه خواهد داد.