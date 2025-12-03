به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به نفوذ و تقویت ناپایداری‌های جوی امروز و فردا افزایش متناوب ابر را در منطقه خواهیم داشت و گاهی وزش تند باد و گرد و خاک در برخی نقاط استان رگبار باران و احتمال رعد و برق هم قابل پیش بینی است.

وی افزود: صبح فردا بارش خفیف برف برای ارتفاعات شمال شرق استان دور از انتظار نیست، ضمن اینکه دمای هوا تا جمعه کاهش محسوسی دارد و وقوع یخبندان برای صبح جمعه به ویژه در مناطق سردسیر استان قابل پیش بینی است.

کارشناس هواشناسی استان گفت: انتقال محصولات برداشت شده به مکان‌های مسقف و سرپوشیده توصیه می‌شود.

لطفی افزود: صبح امروز یک میلیمتر بارندگی در ایستگاه کریمو سرایان به ثبت رسید.

صبح امروز سربیشه با منفی دو درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته بندان، دهسلم و عشق آباد با بیشینه دمای ۲۴ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه‌های استان ثبت شدند.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۴ و ۱۹ درجه سلسیوس ثبت شد.