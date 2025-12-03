کاهش ۱۰ درصدی فوتیهای تصادفات در کهگیلویه و بویراحمد
فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد از کاهش ۱۰ درصدی تصادفات منجر به فوت در هشت ماهه اخیر در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده پلیس راه استان گفت: در هشت ماهه اخیر، آمار فوتیهای ناشی از تصادفات در محورهای استان ۱۰ درصد و آمار مصدومان نیز ۳۴ درصد کاهش داشته که نشاندهنده ارتقای فرهنگ ترافیک و افزایش نظارتهای پلیس راه است. سرهنگ حسن دانایار با اشاره به آغاز طرح زمستانه پلیس راه از ۲۰ آذرماه در کهگیلویه و بویراحمد، افزود: در این طرح، ۴۰ گشت پلیس در محورهای مواصلاتی استان مستقر می شوند تا امنیت ترافیکی جادهها در فصل بارش به طور کامل برقرار شود. فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: با توجه به پیشبینی بارشها و احتمال لغزندگی سطح آسفالت، رانندگان باید با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و تجهیزات ایمنی مانند زنجیر چرخ، لاستیک مناسب و ابزار روشنایی را به همراه داشته باشند. وی تأکید کرد: سالم بودن وسایل گرمایشی از جمله بخاری خودرو و دستگاه شیشهشور برای جلوگیری از یخزدگی و کاهش دید در جادهها ضروری است. سرهنگ دانایار از شهروندان خواست قبل از سفرهای زمستانی، از سلامت خودرو و آماده بودن آن برای شرایط جوی سرد اطمینان حاصل کنند و توصیههای پلیس راه را جدی بگیرند.