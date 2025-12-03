به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب‌اله فضل‌اله‌پور در نشست کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده استان در استانداری خوزستان با اشاره به بروز تب برفکی در برخی شهر‌های استان خواستار اعمال نظارت گسترده‌تر و متمرکزتر بر مجموعه‌های توزیع و مدیریت توزیع گوشت شد و اظهار کرد: باید مراقبت‌های لازم در این زمینه انجام شود.

وی حوزه بهداشت را حافظ جان و سلامت مردم دانست و افزود: سلامت مردم تحت هیچ شرایطی نباید با موضوع دیگری مقایسه شود و اولویت حفظ سلامت مردم است.

فضل اله پور بر لزوم شناسایی و طرح مشکلات هر حوزه تخصصی به‌منظور اخذ مصوبات لازم در سفر آتی هیات دولت تاکید کرد.

معاون استاندار خوزستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه آبرسانی و موارد مرتبط با آن پرداخت و گفت: اگر مسائل حوزه آب را پروژه‌محور بررسی کنیم، باید ابتدا اولویت‌هایی که می‌تواند به مدیریت بهتر وضعیت موجود کمک کند، احصا شود.

فضل‌اله‌پور یادآور شد: باید بررسی شود کدام اولویت‌ها می‌تواند به کنترل و حفظ شرایط موجود کمک کند.

وی تصریح کرد: میزان کلر باقیمانده در آب نامناسب است و شرکت آب و فاضلاب باید نظارت ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشد.

معاون استاندار خوزستان در ادامه با تأکید بر حساسیت شرایط در حوزه روستایی افزود: در هر موضوعی که مربوط به ارتقای کمی و کیفی خدمات باشد، از جمله تعمیر شکستگی‌های شبکه توزیع آب و نگهداری تجهیزات، باید دقت کرد.

وی لزوم افزایش کارآمدی نظام مدیریتی و توجه به مطالبات مردمی را یادآور شد و گفت: با توجه به امکانات و مشکلات موجود در سطح کشور، به نظر می‌رسد یکی از راه‌ها نظارت دقیق‌تر است.

افزایش تخت‌های اورژانس کودکان بیمارستان ابوذر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با اشاره به وضعیت شیوع آنفلوآنزا گفت: سال گذشته یکی از سخت‌ترین سال‌ها بود؛ به‌گونه‌ای که در اورژانس بیمارستان کودکان ابوذر اهواز به‌جای ۳۰ تخت، ۱۲۰ تخت قرار دادیم.

حاتم بوستانی ادامه داد: امسال برای مدیریت شرایط، تعداد تخت‌های اورژانس کودکان ابوذر به ۹۵ تخت افزایش یافته و بخش کودکان بیمارستان گلستان فعال شده است.

وی بیان کرد: مرکزنشینان با تصویب قانون درمان رایگان کودکان زیر هفت سال برای ما مشکل‌ساز شده‌اند و این مسئله موجب شده بیشتر خانواده‌ها به هیچ مرکز دولتی، خیریه و… جز بیمارستان ابوذر اهواز مراجعه نکنند و این موضوع موجب افزایش بار مراجعه در این بیمارستان شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های حوزه آبرسانی گفت: وضعیت آبرسانی در برخی نقاط اهواز زیبنده این کلان‌شهر نیست؛ آب برخی روستا‌های اهواز از روستا‌های دوردست هم نامطلوب‌تر است.

وی تاکید کرد: در زمینه سلامت مردم با هیچ‌کس تعارف نداریم و از هیچ‌کس حرف‌شنوی نداریم.

بوستانی اظهار کرد: با توجه به مشکلات زیرساختی که دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه آب و فاضلاب دارند، باید در سفر رئیس‌جمهور اعتباراتی در این خصوص دریافت شود.

وی یکی از شاخص‌های بررسی عملکرد مدیران دانشگاه را معرفی دستگاه‌ها به دستگاه قضایی عنوان کرد.