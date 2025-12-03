به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب تربیتی از ایرانمان دفاع می‌کنیم مجموعه‌ای ارزشمند است که با هدف تقویت روحیه میهن دوستی در سه مقطع تحصیلی تدوین شده است. پس از معرفی رسمی این اثر توسط وزارت آموزش و پرورش، قرار است نسخه دیجیتال آن نیز برای دانلود در دسترس دانش آموزان قرار گیرد. این کتاب با محتوای متناسب با سنین مختلف، به پرورش مسئولیت پذیری و آگاهی ملی در نسل آینده کمک می‌کند.

مهدی سربازی گزارش می دهد: