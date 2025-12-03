طرح ایمن سازی جاده دهدشت تنگ پیرزال در شهرستان چرام در دستور کار
کاظمی جو گفت: جاده دهدشت تنگ پیرزال در شهرستان چرام ایمن سازی میشود.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار کهگیلویه از اجرای طرح ایمن سازی جاده دهدشت تنگ پیرزال خبر داد و گفت: این طرح هم اکنون ۷۰ درصد پیشرفت کاری دارد. ایرج کاظمی جو با بیان اینکه این طرح با هدف رفع نقاط حادثه خیز و ارتقاء ایمنی تردد اجرا میشود افزود: عملیات اجرایی در این مسیر ۶۵۰ متری با عرض ۹ متر (شامل ۶ متر جاده و سه متر حاشیه) در حال اجرا است. کاظمی جو با بیان اینکه احداث ۲ آبرُو و یک دیوار حائل به طول ۳۰ متر از دیگر بخشهای طرح است، اضافه کرد: در این طرح ۴۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، هزار و ۵۰۰ مترمکعب خاکریزی، هزار و ۵۰۰ مترمکعب بیس و بیش از ۴۶ هزار مترمربع آسفالت پیشبینی شده است. وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح ایمن سازی ۲ دهنه پل با زاویه غیراستاندارد حذف میشود، ادامه داد: این طرح از سال ۱۴۰۲ با هدف اصلاح هندسی مسیر، حذف پیچهای خطرناک و ایجاد شیب استاندارد آغاز شد، هماکنون با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در مرحله پایانی است. فرماندار کهگیلویه هدف از اجرای این طرح را کاهش تصادفات، تسهیل تردد و ایمنسازی کامل این مسیر اعلام کرد و گفت: پیش بینی میشود ابن طرح ایمن سازی تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری برسد.