به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری اظهر داشت: با توجه به لزوم تجهیز تلمبه خانه برق اضطراری، یک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت ۴۰۰ کاوا در تلمبه خانه فاضلاب ps۴ بندر امام خمینی مجدد تعمیر و راه اندازی شد.

وی افزود: امکان راه اندازی دیزل ژنراتور به صورت دستی و اتوماتیک وجود دارد که در صورت کارکرد خودکار، به محض قطع برق در مدت زمان کوتاهی دیزل ژنراتور وارد مدار شده و برق تلمبه خانه ps۴ فاضلاب را تأمین می‌کند.

تنگسیری به اهمیت این اقدام قبل از شروع بارندگی‌ها اشاره کرد و بیان داشت: استفاده از دیزل ژنراتور برای فصل پاییز و زمستان با توجه به احتمال بروز قطع برق به دلیل وزش باد و بارندگی اهمیت بسزایی دارد.