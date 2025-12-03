پخش زنده
مدیرکل تعاون روستایی لرستان گفت: در هشت ماه گذشته ۱۸ هزار تن آرد نانوایی خانگی در سطح روستاهای استان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تعاون روستایی لرستان با اشاره به اینکه یکی از وظایف ما تأمین آرد مورد نیاز روستاییان است اظهار کرد: در ۸ ماه گذشته ۱۸ هزار تن آرد نانوایی خانگی در سطح روستاهای استان توزیع شد.
به گفته غلامعلی فتحی توزیع آرد بین روستاییان بهویژه روستاهای دورافتاده نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی و حمایت از معیشت خانوارهای روستایی داشته است.
مدیرکل تعاون روستایی لرستان افزود: در بخش سوخت نیز، شبکه تعاون روستایی استان، بیش از ۲۴ میلیون لیتر انواع سوخت شامل نفت سفید و گازوئیل را بین روستاییان توزیع کرده که این اقدام در تأمین نیازهای سوختی و گرمایشی جامعه روستایی، بهویژه در فصول سرد سال، بسیار مؤثر بوده است.
فتحی این اقدامات را بخشی از مسئولیتهای اجتماعی و خدمترسانی شبکه تعاون روستایی به جامعه هدف خود دانست و بر تداوم این روند در راستای پشتیبانی از تولید و زندگی روستاییان تأکید کرد.