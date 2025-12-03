مسعود پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم فردا پنج‌شنبه به منظور بررسی طرح‌های عمرانی به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند.

سفر یک روزه رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأیید سفر ریاست جمهوری و هیات همراه به استان گفت: این سفر با دستورالعمل‌های جدید و متمایز نسبت به گذشته برگزار می شود.

فتاح محمدی با اشاره به اینکه این سفر یک‌روزه بر موضوعات اقتصادی و معیشتی متمرکز است افزود: تمرکز بر تکمیل طرح های نیمه‌تمام به جای آغاز طرح های جدید از برنامه‌های این سفر یک روزه است.

وی ابراز داشت: افتتاح طرح های بخش خصوصی احتمالاً به صورت وبینار و از راه دور انجام می‌شود تا زمان سفر صرف بررسی‌های کارشناسی شود.

محمدی اضافه کرد: تصویب طرح های اندک، اما تاثیرگذار به جای صد‌ها مصوبه کاغذی و همچنین طرح های پیشران و حیاتی که موتور توسعه استان هستند، با دقت بررسی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه دیدار عمومی در این سفر لحاظ نشده است گفت: با وجود فشردگی برنامه‌ها، نامه‌های مردمی از طریق فرمانداری‌ها جمع‌آوری و در سامانه «سامد» رسیدگی می‌شوند.