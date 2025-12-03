اعلام وصول طرح اصلاح قانون کار و ۱۴ طرح دیگر
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را در جلسه علنی قرائت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، رضا جباری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی تعداد ۱۵ طرح را به صورت عادی به شرح زیر قرائت کرد:
۱- طرح اصلاح بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
۲- طرح اصلاح جزء ۲ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
۳- طرح اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴- طرح اصلاح ماده ۱۰ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
۵- طرح اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمرانی شهرستانی
۶- طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
۷- طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
۸- طرح قانون کسب و کارهای اجتماعی
۹- طرح توسعه امداد جادهای هلال احمر با اخذ یک درصد از بیمه شخص ثالث
۱۰- طرح تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران
۱۱- طرح تعیین میزان حق انتفاع پرداختی شرکتهای آب و معدنی با صنایع آب پایه
۱۲- طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصص
۱۳- طرح استفساریه بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۴- طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها
۱۵- طرح ماده واحده الزام به پذیرش بیمههای پایه و خدمات درمانی.