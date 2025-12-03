پخش زنده
پویش «یلدای مهربانی» در آستانه بلندترین شب سال برای حمایت از خانوادههای نیازمند خراسانجنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی گفت: این پویش برای تهیه بستههای شب یلدا برای خانوادههای نیازمند استان اجرا میشود.
زاهدی گفت: پویش «یلدای مهربانی» با هدف تهیه بستههای شب یلدا برای خانوادههای نیازمند، به ویژه زنان سرپرست خانوار، خانوادههای دارای سرپرست بیمار و ایتام، در سطح استان برگزار میشود.
وی با تاکید بر این که حتی یک کمک کوچک هم میتواند تأثیر بزرگی در زندگی این خانوادهها داشته باشد افزود: همه نیکوکاران میتوانند به روشهای مختلف در این پویش مشارکت کنند و بستههای حمایتی خود را به خانوادههای نیازمند هدیه دهند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با قدردانی از اعتماد و همراهی همیشگی خیران و حامیان گفت: برای تسهیل مشارکت در پویشهای نیکوکاری، روشهای متعددی برای واریز کمکها در نظر گرفته شده است.
به گفته وی مردم نوعدوست استان میتوانند کمکهای خود را از طریق ارسال عدد «۵» به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶، واریز وجه به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۸۸۹۰ بانک ملی، استفاده از کد دستوری #۱*۰۵۶*۸۸۷۷*، نصب سامانه نیکوکاری استان از طریق کافه بازار و همچنین مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) و مراکز نیکوکاری در سراسر استان انجام دهند.
وی تأکید کرد: مشارکت مردم نه تنها شادی و دلگرمی به خانوادههای نیازمند میآورد، بلکه نشانه همبستگی اجتماعی و همدلی در جامعه است.