پخش زنده
امروز: -
پس از هفت سال تعطیلی، پیمانکار ایستگاه راهآهن جوین، از شنبه آینده مجدداً فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،دادستان عمومی وانقلاب شهرستان جغتای امروز به همراه جمعی از مسئولان راهآهن شمالشرق کشور از ایستگاه جوین بازدید کردند.
حجتالاسلام رضا بهمنش دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جغتای،افزود: شهرستان آمادگی دارد هم زمان با آغاز عملیات راه آهن، کار آسفالت مسیر ارتباطی ایستگاه از جاده اصلی را با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال آغاز کند و در تأمین نیروی انسانی نیز همکاری نماید.
مسئول واحد ساختمان راهآهن شمالشرق، نیز گفت: عملیات ساخت نمازخانه و سرویسهای بهداشتی از سال ۹۳ با ۷۰۰ میلیون تومان آغاز و ساخت سالن انتظار و سکو در سال ۹۴ با اعتبار ۹۵۰ میلیون تومان ادامه یافت، اما از سال ۹۶ با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد متوقف شد.
مهندس حمید بداقی افزود: اکنون با حمایتهای انجام شده، پیمانکار باید تکمیل و تجهیز سالن انتظار را با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در مدت شش ماه به پایان برساند.