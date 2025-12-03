به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره به شرح زیر است:

در پی شکایت محسن طرحانی از باشگاه خیبر خرم آباد، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۷۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت آروین محمدیان از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت حسین باباجانی از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۲ میلیون و ۸۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت حامد اکبری پور از باشگاه کشت و صنعت پادیاب خلخال، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۲ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.