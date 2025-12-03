این اثر به عنوان منبعی تاریخی، روایتی صحیح، مستند و بدون شعارزدگی از زندگی و زمانه شهید مهدی باکری را ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «بیا تماشا کن» روایتی دیگر از زندگی و زمانه شهید باکری منتشر شد. این کتاب به قلم محمد صادق درویشی که داستان زندگی و سرگذشت این شهید گرانقدر را از دوران کودکی، مبارزات انقلابی، مجاهدت‌ها در عرصه‌های پاسداری از انقلاب، دوران دفاع مقدس و سرانجام شهادت وی در عملیات بدر در سال ۱۳۶۳ در قامت فرماندهی لشکر ۳۱ عاشورا را روایت می‌کند ، در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به چاپ رسیده است.

حسین کاشانیان گزارش می دهد: