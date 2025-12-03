بیماری تب برفکی، نه تنها سلامت دام‌ها را تهدید می‌کند، بلکه بر تولیدات دامی و اقتصاد مربوط به آن هم تأثیر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر کل دامپزشکی اصفهان گفت: بیماری تب برفکی به راحتی از دامی به دام دیگر منتقل می‌شودف این ویروس می‌تواند از راه تماس مستقیم با دام‌های آلوده، وسایل و لباس‌ها و حتی از طریق هوا منتقل شود.

شهرام موحدی، واکسیناسیون دام‌ها را یکی از موثرترین روش‌ها برای جلوگیری از شیوع این بیماری دانست و تاکید کرد: دام‌های جدید قبل از ورود به گَلّه قرنطینه شوند، تا از ورود ویروس جلوگیری شود.

وی به اهمیت رعایت اصول بهداشتی در نگهداری دام‌ها ازجمله تمیز نگه داشتن محل نگهداری و ضدعفونی کردن تجهیزات هم اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به تأثیرات جدی تب برفکی بر صنعت دامپروری، آگاهی از علائم و راه‌های انتقال، روش‌های پیشگیری ضروری است.

وی به اطلاع رسانی نکردن از شیوع این بیماری اشاره کرد و افزود: اطلاع‌رسانی نکردن تب برفکی از سوی دامداران یک چالش جدی است که نیازمند توجه و اقدامات فوری بوده و این موضوع کنترل بیماری را دشوار می‌سازد.

موحدی گفت: تب برفکی بیماری مشترک انسان و دام نیست، اما اگر فردی وارد دامداری آلوده شود، ویروس می‌تواند تا ۱۵ روز در مخاط بینی او باقی بماند و به دامداری دیگر منتقل شود.

تب برفکی، یک بیماری ویروسی سرایت دهنده که دام‌های نشخوارکننده مانند گاو، گوسفند و بز را درگیر می‌کند و تأثیر اقتصادی زیادی بر تولیدات دامی دارد.

متخصصان دامپزشکی هشدار می‌دهند که علائم تب برفکی با تب ناگهانی، بی‌حالی و کاهش اشتها آغاز شده و پس از ایجاد زخم‌هایی در دهان و پوزه دام‌ها، موجب کاهش مصرف غذا و آب می‌شود، همچنین زخم‌ها ممکن است در پا‌ها هم بروز کنند، که این امر موجب مشکلات حرکتی و کاهش تولید شیر و وزن دام‌ها شود.