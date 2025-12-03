معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ثبت «خانه تاریخی صباغ» در فهرست آثار ملی خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی شریعتی‌منش گفت: خانه تاریخی صباغ معروف به خانه بستان در شهر ارسک شهرستان بشرویه واقع شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این خانه در بافت شهر ارسک، کوچه مشهور به راسته بازار قدیم واقع شده است. خانه تاریخی بستان در گروه خانه‌های چهارصفه با پیمون کوچک بافت تاریخی شهر ارسک قرار می‌گیرد.

وی گفت : الگوی چهارصفه طرح متداول و بومی منطقه بشرویه است. بنا دارای عناصری همچون حیاط یا میانسرا، ایوان، آشپزخانه، هشتی ورودی، دالان، اتاق‌های نشیمن در اطراف میانسراست.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تأکید کرد: ثبت آثار تاریخی در فهرست ملی علاوه بر حفاظت قانونی، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی را فراهم می‌کند و موجب رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهد شد.