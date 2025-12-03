به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی امروز در دیدار با استاندار گیلان با اشاره به نقش راهبردی گیلان در امنیت غذایی کشور گفت: اهمیت گیلان در این است که بخش قابل توجهی از مؤسسات ملی تحقیقاتی و ژنتیکی کشور از جمله برنج، چای و زیتون در این استان مستقر است و همین موضوع جایگاه ویژه‌ی گیلان را در ساختار امنیت غذایی کشور نشان می‌دهد.

غلامرضا گل محمدی با بیان اینکه امروز کشور در حوزه تولید ابریشم و بسیاری از نهاده‌های پایه کشاورزی با چالش مواجه است، گفت: در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی «تات» رویکرد مسئله محوری و حل مسئله را به عنوان راهبرد اصلی آغاز کرده‌ایم و این نگاه باید در همه مراکز تحقیقاتی تقویت شود.

وی با اشاره به سهم محققان بخش کشاورزی در توسعه علمی افزود: اگرچه تنها ۱۷ درصد اعضای هیئت علمی کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی فعال هستند، اما ۹۰ درصد نهاده‌های پایه مانند سموم، واکسن‌های دامی، آفت کش‌ها و هسته‌های اولیه بذر در سازمان تات تولید می‌شود، که نشاندهنده اهمیت این سازمان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید براینکه نفوذ دانش دربخش کشاورزی باید به صورت واقعی سنجیده شود، بیان کرد: امروز بیش از ۷۰ درصد واکسن‌های درمانی انسان و ۹۸ درصد هسته‌های اولیه بذر کشور که ارزش آنها به میلیون‌ها دلار می‌رسد در سازمان تات تولید می‌شود که این دستاورد‌ها نشان‌دهنده تأثیرمستقیم دانش تولیدشده در این مجموعه بر امنیت غذایی و سلامت کشور است.

گل محمدی همچنین گیلان را از مراکز مهم ذخایر پایه کشاورزی دانست و افزود: دراین استان مجموعه‌های ژنتیکی مهمی ازجمله ذخایر پایه زیتون وجود دارد که فردا نیز بازدیدی از آن انجام خواهد شد.

استاندار گیلان هم دراین نشست با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف کشاورزی گفت: گیلان به لحاظ داشتن آب و هوا و خاک مناسب می‌تواند تامین کننده بخش اعظمی از نیاز غذایی کشور باشد که البته باید از حمایت‌های پایتخت نشینان هم در این زمینه بهره گرفت و نگاه ویژه‌ای را می‌طلبد.

هادی حق شناس در ادامه با اشاره به اهمیت پژوهش و دانش محوری در حوزه تولید محصولات کشاورزی در استان گفت: وجود موسسات ملی تحقیقاتی از جمله برنج، ابریشم، چای، زیتون و دیگر محصولات کشاورزی در گیلان دلیلی بر این مدعاست که استان گیلان ظرفیت‌های فراوانی در زمینه تحقیقات کشاورزی دارد.

وی با اشاره به برخی از مشکلات زیست محیطی از جمله کاهش بارندگی‌ها و احتمال تنش‌های آبی در فصل کشاورزی افزود: باید با روش‌های علمی از جمله بهزراعی و بهنژادی در تولید محصولات کشاورزی درست عمل کنیم تا دچار چالش نشویم.