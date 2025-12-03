به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از راه‌اندازی قابلیت جدید ثبت نظرات و انتقادات در «بازوی اطلاع‌رسانی مترو» در پیام‌رسان بله خبر داد و هدف از آن را توسعه ارتباط دوسویه با شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات عنوان کرد.

هادی زند گفت: در این بخش جدید، مسافران می‌توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود رادر صورت تمایل همراه با تصویر، فیلم یا فایل صوتی با رعایت سقف حجم به‌صورت مستقیم ثبت کنند تا توسط کارشناسان مترو بررسی و به مسئولان مربوطه برای تصمیم‌سازی و اقدام مؤثر ارجاع شود.