به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛عرضه نهاده‌ها، نهال ها، کود و سم و صنایع وابسته، عنوان نمایشگاه کشاورزی استان مازندران است که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی قائم شهر آغاز به کار کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در افتتاح ابن نمایشگاه، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش کشاورزی استان در تولید و تامین و عرضه نهاده‌های کشاورزی و آشنایی و استفاده بهینه کشاورزان و باغداران مازندران از کود و سم تجهیزات کشاورزی را از اهداف اصلی برپایی این نمایشگاه عنوان کرد.

تیموری افزود: دستاورد‌ها و محصولات شرکت‌ها و فعالان عرصه تولید نهاده‌های کشاورزی و نهال و تجهیزات در ۲۰غرفه نمایشگاهی به تماشا گذاشته شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تنوع محصولات با معرفی ارقام جدید اصلاح شده با رعایت الگوی کشت در دستیابی به تولیدات متنوع و با کیفیت دارای ارزش اقتصادی و قابلیت صادراتی را از راه آورد این نمایشگاه برای ارتقا بخشی دانش و تجارب فعالان عرصه تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی مازندران عنوان کرد که با استقبال رو‌به‌رو شده است.

تیموری همچنین در جریان بازدید از نمایشگاه کشاورزی قائم شهر یک خبر خوب برای کشاورزان استان داشت و آن اینکه برای نخستین بار یک شرکت مازندرانی موفق به دریافت مجوز تولید نهال در گرید یک با برند سفیدشد که نهال‌های استاندارد تولید می‌کند.

وی اضافه کرد: این نهال‌ها بدون آلودگی به انواع ویروس‌ها وآلاینده‌های شیمایی در خاک از نهال‌های سالم و استاندارد بشمار می‌آیند که توسط یک شرکت در بابلسر تولید می‌شود.

نمایشگاه کشاورزی نهاده‌ها و نهال‌ها و کود وسم و صنایع وابسته تا چهاردهم آذر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی قائم شهر برای بازدید علاقه‌مندان دایر خواهد بود.