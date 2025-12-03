پخش زنده
بیش از ۲۰۰ هزار بچه ماهی در دریاچه سد کارون سه در شهرستان دزپارت رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره شیلات شهرستانهای ایذه و دزپارت گفت: با هدف تقویت ذخایر آبزی، حمایت از اقتصاد محلی و توسعه گردشگری بیش از ۲۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه سد کارون سه رهاسازی شد.
بروز الماسی با اشاره به اینکه این بچه ماهیان از گونههای مختلف از جمله محلی هستند، ادامه داد: این اقدام با هدف احیای ذخایر طبیعی آبزیان، حفظ تعادل زیستمحیطی و تقویت چرخه تولید در منابع آبی صورت میگیرد.