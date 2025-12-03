به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران در حاشیه طرح دستگیری تعدادی از سارقان و مالخران با تشریح جزئیات چند عملیات اخیر پلیس، از متلاشی شدن چند باند سرقت مسلحانه و کلاهبرداری با دلار‌های جعلی خبر داد.

به گفته وی، اعضای این باند‌ها با شیوه‌های مختلف سرقت مسلحانه و خرید طلا با دلار تقلبی اقدام به سرقت از طلافروشان و افراد فعال در حوزه خرید و فروش طلا می‌کردند. مجرمان پس از دریافت طلا با پول‌های جعلی متواری می‌شدند و در مواردی نیز در برابر مقاومت مالباختگان با سلاح سرد یا گرم مقابله می‌کردند.

سردار محمدیان اعلام کرد: با تلاش مأموران پلیس، سلاح‌های مورد استفاده این مجرمان کشف و تمامی اعضای این باند‌ها دستگیر شده‌اند. وی همچنین از انهدام چند باند دیگر در حوزه سرقت‌های مسلحانه منازل خبر داد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با هشدار جدی به مجرمان غیر بومی اظهار داشت: برخی از سارقان تصور می‌کنند می‌توانند از استان‌های دیگر به تهران آمده و در شلوغی و گستردگی پایتخت از شناسایی فرار کنند، در حالی که پلیس با توانمندی و اشراف اطلاعاتی بالا قادر است هر مجرم را فارغ از بومی یا غیربومی بودن شناسایی و دستگیر کند.

وی تأکید کرد: این عملیات‌ها باید برای مجرمان درس عبرت باشد و هر فردی که قصد ارتکاب جرم داشته باشد بداند که در هر نقطه‌ای باشد در تور پلیس قرار خواهد گرفت.

همچنین فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری ۲۳۰ سارق و مالخر در قالب ۵۵ باند مجرمانه خبر داد.

به‌گفته وی، این افراد در حوزه‌های مختلف سرقت از خودرو، منزل، کلاهبرداری و مالخری فعالیت داشتند و تعدادی از آنان دارای سوابق کیفری مؤثر بودند که در مجازات آتی آنها لحاظ خواهد شد. همچنین در این عملیات، مأموران پلیس با تلاش شبانه‌روزی موفق به کشف بیش از ۶۰ دستگاه خودروی سواری و موتورسیکلت سرقتی با تغییرات اصالت، حدود ۵۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه و حجم قابل توجهی از لوازم سرقتی منازل شدند. همچنین چندین پرونده کلاهبرداری، از جمله کلاهبرداری از تولیدکنندگان برنج و کلاهبرداری‌های مرتبط با فروش صوری خودرو و ادعای ارتباط با کارخانه‌های خودروسازی، مورد رسیدگی قرار گرفت و عاملان آن بازداشت شدند.

سردار محمدیان با اشاره به درگیری مسلحانه برخی سارقان با پلیس افزود: در میان بازداشت‌شدگان، چند نفر هنگام مقابله با مأموران با سلاح سرد و گرم اقدام به مقاومت کرده بودند که با واکنش قاطع پلیس مواجه شدند. همچنین یک باند سرقت مسلحانه که از استان دیگری به تهران آمده بود، کمتر از یک هفته پس از ارتکاب جرم شناسایی و در استان محل سکونت خود دستگیر شد و بخشی از اموال مسروقه نیز بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ارزش اولیه اموال کشف‌شده را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بررسی‌های تکمیلی نشان می‌دهد این رقم بسیار بیشتر است. وی به موردی اشاره کرد که موجودی حساب اعضای یکی از باند‌های سرقت منزل به نزدیک ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که طبق حکم دستگاه قضائی، این مبالغ به صاحبان اموال بازگردانده خواهد شد.

سردار محمدیان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضائی، دادستانی تهران و دادسرای ویژه مبارزه با سرقت تأکید کرد: موفقیت این طرح حاصل حضور و همراهی مستمر قوه قضائیه در کنار پلیس بوده است. او ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح‌ها موجب افزایش امنیت و رضایتمندی مردم شود و برای مجرمان نیز جنبه بازدارندگی داشته باشد.