به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتیجه و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

هفته نوزدهم:

بارسلونا ۳ - ۱ آتلتیکومادرید

آتلتیکو مادرید در دقیقه ۱۹ با گل آلکس بائنا پیش افتاد، اما بارسلونا در ادامه با گل‌های رافینیا بلولی در دقیقه ۲۶، دنی اولمو ۶۵ و فران تورس ۶ + ۹۰ به برتری رسید.

برنامه - چهارشنبه ۱۲ آذر:

آتلتیک بیلبائو - رئال مادرید



در جدول لیگا، تیم بارسلونا با ۳۷ امتیاز بار دیگر صدرنشین شد و تیم‌های رئال مادرید با ۳۳، ویارئال با ۳۲ و آتلتیکومادرید با ۳۱ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.