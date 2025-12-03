پخش زنده
امروز: -
فوتبال لیگای اسپانیا شب گذشته با یک بازی پیش از موعد پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتیجه و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
هفته نوزدهم:
بارسلونا ۳ - ۱ آتلتیکومادرید
آتلتیکو مادرید در دقیقه ۱۹ با گل آلکس بائنا پیش افتاد، اما بارسلونا در ادامه با گلهای رافینیا بلولی در دقیقه ۲۶، دنی اولمو ۶۵ و فران تورس ۶ + ۹۰ به برتری رسید.
برنامه - چهارشنبه ۱۲ آذر:
آتلتیک بیلبائو - رئال مادرید
در جدول لیگا، تیم بارسلونا با ۳۷ امتیاز بار دیگر صدرنشین شد و تیمهای رئال مادرید با ۳۳، ویارئال با ۳۲ و آتلتیکومادرید با ۳۱ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.