سازمان حج و زیارت زمان و نحوه ثبت نام در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۴۰۵ خراسان جنوبی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج وزیارت استان گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده ثبت نام از واجدان شرایط و متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ درکاروان‌ها از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۶ آذر جاری از طریق سامانه my.haj.ir آغاز خواهد شد.

دستگردی افزود: در مرحله اول صرفا اولویت ثبت نام در کاروان‌ها با افرادی است که در ۱۰ روز اول اقدام به پیش ثبت نام کرده‌اند و نیز افرادی که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۳۹۹ نام نویسی و وجوه مربوط را واریز کرده و انصراف نداده‌اند خواهد بود.

دستگردی گفت: در مرحله دوم سایر افراد باقیمانده که پیش ثبت نام کرده اند میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۸آذر جاری نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند از اینرو برای رعایت حقوق و ایجاد فرصت لازم برای بررسی و انتخاب کاروان مورد نظر این دسته از متقاضیان از تاریخ شروع ثبت نام قطعی تا ساعت ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ۲۲ آذر برای انتخاب کاروان و تکمیل فرآیند ثبت نام خود فرصت خواهند داشت.

مدیر حج وزیارت استان عنوان کرد: در صورت عدم مراجعه در بازه زمانی یاد شده و وجود ظرفیت خالی به منظور تکمیل ظرفیت‌های باقیمانده فراخوان و پذیرش از اولویت‌های بعدی به صورت روزشمار انجام خواهد شد.

دستگردی در خصوص نحوه انتخاب و ثبت نام در کاروان تأکید داشت انتخاب کاروان و ثبت نام با مراجعه به نشانی اینترنتی my.haj.ir و بصورت غیر حضوری بوده و متقاضیان باید ابتدا نسبت به انتخاب و ثبت نام در یکی از کاروان‌های استان مبادرت کرده و سپس حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به دفتر مدیر کاروان مراجعه و سایر مراحل ثبت نام تحویل مدارک انجام معاینات اخذ تأییدیه پزشکی را پیگیری کنند.

دستگردی گفت:ضروری است تمامی متقاضیان اعزام برای سفر حج تمتع سال ۱۴۰۵ گذرنامه آنان حداقل تا تاریخ ۳۰ آبان از اعتبار قانونی برخوردار باشد.

به گفته وی متقاضیان پس از انتخاب کاروان مورد نظر، مبلغ باقیمانده هزینه سفر حداکثر ظرف یک هفته از طریق سامانه حج و زیارت به نشانی my.haj.ir پرداخت شود.