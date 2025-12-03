به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توانیابان خراسان رضوی گفت: این تعداد متشکل از ۲۹ ورزشکار و چهار مربی و سرمربی در هفت رشته ورزشی بسکتبال با ویلچر سه نفره، پاراتنیس روی میز، پارامچ اندازی، پاراشنا، پاراوزنه برداری و پارادوومیدانی، بیشترین سهم اعزام به این مسابقات را در کشور دارند.

محمدمهدی آخوندی افزود: در این کاروان، هادی رضایی، اسطوره ورزش کشور هم به عنوان مشاور عالی فنی حضور خواهد داشت.