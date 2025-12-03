پخش زنده
کارشناس کانون علوم و فناوریهای نوین ایران از رونمایی اولین پادکست علمی پژوهشی در حوزه نجوم و کیهانشناسی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،خانم فرزانه ایرانپاک کارشناس کانون علوم و فناوریهای نوین ایران با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به رونمایی از اولین پادکست علمی پژوهشی در حوزه نجوم و کیهانشناسی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گفت : امروز جشن رونمایی از این پادکست با همکاری مرکز تجربیات هنری و ایدههای نوع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام می شود.
وی افزود: این پادکست یک مجموعه دنبالهدار در ۱۳ بخش است که خیال انگیز است و طبق رسالت کانون همیشه بر بال خیال و داستان سوار است و ویژگیهای منحصربهفرد این اثر این است که جمعی از مروجین علم در حوزه نجوم دیرینه شناسی زمین شناسی با عشق با آینده روشن کودکان این سرزمین کنار هم جمع شدهاند و همگرایی فکری و نظری آنها در این زمینه منجر به تولید این اثر شد است.
ایرانپاک گفت: هدف اصلی این پادکست ایجاد عدالت آموزشی است تا همه بچههای ایران بتوانند از یک محتوای آموزشی استاندارد با اساتید برجسته در واقع بهرهمند شوند و هدف دیگرش این است که ما به عنوان اولیای تربیتی در کانون پرورش فکری همیشه بر خودمان لازم و واجب میدانیم که بخواهیم لایههای پنهان فضای مجازی را مورد بررسی قرار بدهیم و آن را امن و ایمن کنیم و در یک بستر امن و نجیب در اختیار بچهها قرار دهیم.
وی با اشاره به چه ویژگیهایی آموزشی این پادکست برای بچهها افزود: این سفر از زمین شروع میشود به منظومه شمسی میرود و فضای بین ستارهای را تجربه میکند و به کیهان شناسی و دیرینه شناسی میپردازد و ما سعی کردهایم در واقع نقاطی را که فکر میکنیم برای بچهها همیشه جذاب بوده را در قالب یک روایت یک داستان صوتی یک نمایش صوتی بخواهیم به تصویر بکشیم و اینکه وقتی تصویر نیست بچهها میتوانند تصویرسازی کنند شهودشان قوی میشود تفکر انتقادی شان و تفکر خلاقشان شکل میگیرد.
کارشناس کانون علوم و فناوریهای نوین ایران فزود: ما کارگاههای نجوم و ستاره شناسی داریم و در واقع یک دگردیسی عمیق دارد در کانون پرورش فکری در بعد علم و فناوری اتفاق میافتد که در واقع تبلور و تجلی آن را در ششم اسفند سال پیش ما با تولد کانون علوم و فناوریهای نوین ایران داشتیم که تمام محتوای علم در حوزه علوم و فناوریهای نوین در واقع با اساتید برجسته و حلقههای میانی راهبرد داده شدند.
ایرانپاک در پایان گفت: ما در کانون در واقع به پیوست این محتوا جشنوارههای مختلفی داریم جشنوارههایی در حوزه نمایش تئاتر سرود که بخش علمی آن هم با تولد کانون علوم و فناوریهای نوین در واقع در قالب شیوهنامههای راهبردی دارد شکل میگیرد، و در تلاشیم در کانون محتواهای این جشنواره ها را برای بچههای با نیازهای ویژه و بچههای اوتیسم بچههای کاربردیتر کنیم.