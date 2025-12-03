پخش زنده
با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی، راهآهن شمال و کشتیرانی دریای خزر، مسیر صادراتی جدید برای حمل سیمان شاهرود به روسیه فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه در سالهای گذشته، صادرات سیمان شاهرود به دلیل توقفهای مقطعی در مسیرهای ریلی و دریایی با محدودیتهایی روبهرو بود گفت: با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی، راهآهن شمال و کشتیرانی دریای خزر، مسیر ترکیبی ریلی – دریایی صادراتی جدید برای حمل سیمان شاهرود به بازارهای کشور روسیه فعال شد.
احیای مسیر صادراتی سیمان شاهرود از طریق بندرکاسپین نشان میدهد که با برنامهریزی دقیق، همافزایی بین نهادهای حملونقل و استفاده از ظرفیتهای لجستیکی منطقه آزاد انزلی، میتوان محدودیتها را برطرف و مسیر صادرات محصولات استراتژیک را پایدار و اقتصادی کرد.