فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان، از کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب و دستگیری ۲ متهم در شهرستان شهربابک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ مجید فاریابی گفت : در راستای تأمین و تثبیت امنیت در حفاظت از ابنیه، آثار و محوطههای تاریخی و فرهنگی استان کرمان و در اجرای تفاهمنامه منعقد شده با فرماندهی انتظامی استان، عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان شهربابک در حین انجام مأموریت ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی این شهرستان ، موفق شدند یک دستگاه فلزیاب را کشف و ضبط و در این زمینه ، ۲ متهم را شناسایی و دستگیر کنند .
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی کرمان افزود: فلزیاب مکشوفه به همراه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با تاکید بر ضرورت مقابله قاطع با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی گفت : صیانت از میراث گرانسنگ این سرزمین تنها با اتکا به توان نیروهای یگان حفاظت محقق نمیشود، بلکه نیازمند جلب مشارکتهای اجتماعی و همراهی مردم آگاه و دلسوز است.
سرهنگ فاریابی افزود : استفاده از ظرفیت ارگانهای همیار از جمله نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، پشتوانهای مهم در برخورد قانونی با متخلفان و پیشگیری از تعرض به آثار ارزشمند تاریخی است و این همکاریها موجب شده است روند مقابله با حفاریهای غیرمجاز در استان با جدیت و اثربخشی بیشتری ادامه یابد.