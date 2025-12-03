یک فوتی بر اثر انفجار گاز در استان قزوین
انفجار شدید گاز در یک منزل مسکونی روستای سیف آباد تاکستان جان یک نفر را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، اکبری رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه امروز حادثه انفجار گاز در روستای سیف آباد تاکستان صبح امروز جان یک مرد ۴۰ ساله را گرفت.
تیمهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند، اما متأسفانه تلاشها برای نجات فرد حادثهدیده بینتیجه ماند.
بررسی علت دقیق حادثه و میزان خسارت وارد شده در دست اقدام است.