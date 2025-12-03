به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین فرهنگ، با اشاره به فرسودگی و آسیب پوشش بتنی در برخی از نقاط کانال‌های آبیاری گفت: به منظور تامین آب مطمئن و پایدار، جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و حفاظت از تاسیسات، عملیات ترمیم و بتن ریزی در کانال‌های شبکه آبیاری شمال شرق اهواز، به صورت قطعی و در طول ۴۰ کیلومتر از کانال‌های منطقه ویس انجام شد.

وی ادامه داد: این عملیات با حجمی افزون بر ۵۷۰ متر مکعب بتن ریزی و هزار و ۱۵۰ مترمکعب زیرسازی و شفته ریزی، با استفاده از دو دستگاه تراک میکسر و یک دستگاه بیل مکانیکی، در یک مرحله ۲ ماهه به پایان رسید.