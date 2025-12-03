پخش زنده
هر ساله با آغاز هفته معلولان برنامههایی برای آنان اجرا میشود، اما باید دید چنین برامههایی فرصتی برای حضور موثر آنان در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ملیحه دریابیگی مسئول جامعه معلولین استان مرکزی دغدغه معلولان حضور در جامعه و اشتغال است که تحقق این دو اصل ایجاد فرصتهای شغلی از سوی مدیران و رعایت قانون و مناسب سازی شهری است.
وی فرهنگ سازی را اصل دیگر دانست و افزود: متاسفانه در بخشهایی از جامعه فرهنگ به سمت طرد معلول و خانه نشین کردن اوست که باید با آن مقابله شود.
الله دادی مدیر کل سازمان بهزیستی استان مرکزی با بیان اینکه در هفته جهانی معلولین بیش از ۵۰ برنامه در اراک و شهرهای استان اجرا میشود گفت: چالشهایی مانند مناسبسازی ناقص، محدودیتهای آموزشی و فرصتهای ناکافی شغلی همچنان در زندگی روزمره این افراد جریان دارد، موضوعی که با وجود توسعه خدمات توانبخشی، نیازمند هماهنگی گستردهتر دستگاههای اجرایی است.
وی از برگزاری آزمون اشتغال برای معلولان در سال جاری برای دومین سال خبر داد.
معلولان؛ اصلاحات ساختاری، همکاری بیننهادی و مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت در فرایندهای نظارتی، فرهنگسازی عمومی و اجرای کامل قوانین حمایتی، محورهای اصلی عبور از وضع موجود به سمت جامعهای فراگیر و عادلانه دانستند.
گرامی داشت جهانی معلولین در سه دسامبر هر سال با هدف بهبود توانمندسازی و کمک به ایجاد فرصتهای واقعی و ترویج برابری برای افراد معلول در سراسر جهان برگزار میشود، این روز در سال ۱۴۰۴ مصادف با چهارشنبه ۱۲ آذر ماه است که در ایران در قالب یک هفته است.