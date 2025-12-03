به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سامانه ۱۲۲ پاسخگویی به مشترکین با حضور مدیرعامل آبفای منطقه ۵ به‌همراه معاونین و مدیران حوزه‌های مختلف در این منطقه راه‌اندازی شد تا خدمات‌رسانی و رسیدگی به درخواست‌های مردمی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

در مراسم راه‌اندازی این سامانه،محمد تقی حسین زاده مدیرعامل آبفای منطقه ۵ در توضیح اهمیت فعال‌سازی سامانه ۱۲۲ گفت: با راه‌اندازی این بستر، فرآیند دریافت، ثبت و پیگیری درخواست‌ها، حوادث و شکایات مشترکین به‌صورت متمرکز و شبانه‌روزی انجام خواهد شد.

محمد تقی حسین زاده افزود: استقرار سامانه ۱۲۲ موجب افزایش دقت در پاسخگویی، کاهش زمان رسیدگی به مشکلات مشترکین و ارتقای شفافیت در فرآیند ارائه خدمات خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده واحد‌های عملیاتی، فنی و خدمات مشترکین از ظرفیت این سامانه برای تسریع رسیدگی به مأموریت‌ها تأکید کرد.