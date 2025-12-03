به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین آغاز عملیات اجرای خط فیدر انتقال برق در بخش چغامیش دزفول جهت روستا‌های بنوت بالا، پایین، سیف اباد، سیدعنایت، شنگر، سیدنور، بهشتی، دهنوخلف، خوزینه باقر، عبدعون، حاجات، با حضور رییس اداره برق شهرستان؛ نماینده ویژه دفتر نماینده دزفول؛ بخشدار چغامیش، رییس شورای اسلامی بخش، جمعی از معتمدین و مسئولان محلی برگزار شد.

با پیگیری‌های عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و علیرضا خردمند معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، بخشدار چغامیش و مسئولان اداره برق؛ خط فیدر انتقال برق به بخش چغامیش رسید.

در این مراسم حسین رحیمی، بخشدار چغامیش به اهمیت و ضرورت این پروژه اشاره و بیان کرد: این خط فیدر به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در راستای توسعه و پیشرفت منطقه به شمار می‌آید، بر لزوم تأمین برق پایدار و کیفی برای ساکنان منطقه تأکید کرد.

وی افزود: این پروژه نه تنها به بهبود وضعیت برق‌رسانی کمک می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز کمک خواهد کرد.

رحیمی از تلاش‌های صادقانه و پیگیری‌های مسئولان برای تحقق این پروژه قدردانی کرد و اظهار داشت: بهره‌برداری از این خط فیدر به طور چشمگیری مشکل افت ولتاژ برق در این منطقه را برطرف خواهد کرد.