تفاهمنامه همکاری بین پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و خودروسازان دیزلی آذربایجان تراکتورسازی ایران بهمنظور تولید خودروی تجاری ساخت داخل به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در مراسم امضای این تفاهم نامه رئیس پارک علم و فناوری استان اظهار کرد: این تفاهمنامه بهمنظور استفاده از ظرفیتهای علمی و صنعتی موجود در پارک علم و فناوری و شرکتهای مرتبط با این مجموعه، برای تولید داخل و ایران ساخت کردن خودروهای تجاری تولید شده در خودروسازان دیزلی تراکتورسازی به امضا رسید.
آزیتا بلالی اسکویی با اشاره به شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری استان افزود: اکنون نزدیک به ۵۰۰ شرکت با پارک علم و فناوری همکاری دارند که بیش از ۲۵ درصد این مجموعهها در بخش ماشینآلات صنعتی پیشرفته فعالیت میکنند و تولید قطعات در این حوزهها را در برنامه کاری خود دارند حتی بسیاری از تولیدات نوآورانه این واحدهای تولیدی در بخش نفت و گاز نیازمندیهای کشور را رفع و وابستگی به خارج را نیز از بین برده است.
مدیرعامل شرکت خودروسازان دیزلی تراکتورسازی ایران نیز در این رابطه تأکید کرد: با توجه به تحریمهای ظالمانه علیه کشور و همچنین مشکلات ارزی که گریبانگیر تمام حوزهها هست خودروسازان تراکتورسازی قصد دارد خودروی تجاری ملی را تولید و به بازار عرضه کند.
عادل شهنازی فر افزود: نیاز به خودروهای تجاری با تناژ پایین در صنعت حملونقل کشور بسیار محسوس است و به منظور تأمین و رفع این نیاز و مهمتر از همه تحقق شعار سال مقام معظم رهبری، تصمیم به تولید و عرضه آن به متقاضیان در تمام بخشها از حملونقل جادهای و ترانزیت تا دهیاریها و شهرداریها گرفته شد.
وی با اشاره به تولید خودروهای تجاری ۶، ۹ و ۱۱ تن در مجموعه تحت مدیریت اظهار کرد: تولید محصولات جدید از جمله لیفتراک و کشندهها نیز در برنامه تولید خودروسازان قرار دارد که پیشبینی شده با این تنوعبخشی به محصولات تولیدی سال آینده شاهد تولید ۲ هزار دستگاه خودرو تجاری در انواع رنجها و قابلیتها در این مجموعه باشیم.
شهنازی فر ضمن یادآوری همکاری با بسیاری از شهرداریهای کشور بهمنظور تأمین نیاز خودروهای تجاری، آتشنشانی، خدمات شهری و ... تأکید کرد: امسال نیز بهمنظور گسترش عرضه به متقاضیان و تأمین نیاز کشور تفاهمنامه همکاری با استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، خوزستان و گلستان به امضا رسیده است.