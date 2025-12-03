به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: روند ساخت این مجموعه تجاری بزرگ با سرعت مناسب و طبق برنامه زمان‌بندی شده ادامه دارد.

نصیرالاسلامی افزود: عملیات سفت‌کاری در طبقه دوم در حال تکمیل است، اجرای سقف، ستون و اسکلت‌بندی در طبقات مختلف طرح به‌صورت هم‌زمان در حال انجام است، نبشی‌کشی و دیوارکشی واحدها در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی تکمیل می شود.

حجت الاسلام نصیرالاسلامی ادامه داد: همچنین پلاستر گچ طبقه همکف وارد مرحله اجرا شده است.

مدیرکل اوقاف استان با بیان اینکه این طرح از موقوفات شاخص و مهم استان به شمار می‌رود، تصریح کرد: موقوفه تجاری خلیج فارس(موقوفه محمدحسین‌خان طاهری) پس از بهره‌برداری نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار و اجرای نیات واقف خواهد داشت.