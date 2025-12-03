مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد از پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی طرح موقوفه تجاری خلیج فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: روند ساخت این مجموعه تجاری بزرگ با سرعت مناسب و طبق برنامه زمانبندی شده ادامه دارد. نصیرالاسلامی افزود: عملیات سفتکاری در طبقه دوم در حال تکمیل است، اجرای سقف، ستون و اسکلتبندی در طبقات مختلف طرح بهصورت همزمان در حال انجام است، نبشیکشی و دیوارکشی واحدها در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی تکمیل می شود. حجت الاسلام نصیرالاسلامی ادامه داد: همچنین پلاستر گچ طبقه همکف وارد مرحله اجرا شده است. مدیرکل اوقاف استان با بیان اینکه این طرح از موقوفات شاخص و مهم استان به شمار میرود، تصریح کرد: موقوفه تجاری خلیج فارس(موقوفه محمدحسینخان طاهری) پس از بهرهبرداری نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار و اجرای نیات واقف خواهد داشت.