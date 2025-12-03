به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ جمعی از خانواده شهدا در واکنش به دیدار مشکوک فرحناز قلاسی، معاون سازمان استاندارد ایران با گیلاد گلوب مدیر اجرایی مؤسسه استاندارد اسرائیل در اجلاس سالانه ایزو خطاب به رییس جمهور نامه‌ای نوشته و در آن خواستار برخورد با مسببان این دیدار شدند.

اعتراض ایثارگران به دیدار نماینده سازمان استاندارد ایران با مقام رژیم صهیونیستی اعتراض ایثارگران به دیدار نماینده سازمان استاندارد ایران با مقام رژیم صهیونیستی اعتراض ایثارگران به دیدار نماینده سازمان استاندارد ایران با مقام رژیم صهیونیستی

متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران (دام عزه)

سلام علیکم

احتراما، همانطورکه مستحضرید، به دلایل مبرهن برای همگان، در طول چندین دهه بعد از انقلاب اسلامی، در هیچ سطحی میان ایران و رژیم صهیونیستی ارتباطی حتی در سطح غیر رسمی وجود نداشته است. تا آنجا که حتی ورزشکاران ایرانی همواره از رویارویی با ورزشکاران این رژیم خودداری نموده‌اند وحتی در جامعه جهانی وجدان‌های آگاه و انسان‌هایی که حداقل بویی از انسانیت برده‌اند، مرزبندی تعریف شده و مشخصی نسبت به رژیم متوحش و کودک کش صهیونیستی ایجاد نموده‌اند.

اما در روز‌های گذشته با کمال تعجب و شگفتی و برخلاف شأن و جایگاه دولت کریمه جمهوری اسلامی که شخصیت آزاده‌ای سکان دار آن است، شاهد آن هستیم که در اتفاقی غیر متعارف و با عبور از خط قرمز و سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی، از جمله "حجاب" و نشست با نماینده رژیم منحوس و غاصب صهیونیستی در اجلاس سالانه سازمان جهانی استاندارد ایزو، در کشور رواندا، فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و " فرحناز قلاسی" معاون این سازمان که در واقع نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی در آن اجلاس بوده‌اند، خانم قلاسی با پوشش غیر رسمی رو در روی مقام رسمی رژیم صهیونسیتی به صورت مشکوک و با وقاحت جلوس کرده، لبخند می‌زند و رسما مذاکره می‌کنند!

گیلاد گلوب اسرائیلی که عضو مسئول و مدیر رژیمی است که پا‌های کثیف خود را روی همه استاندارد‌های جهانی کوبیده و از شوق کشتار ۷۰ هزار کودک و زن فلسطینی دهانش همچون درازگوشی باز مانده چه صنمی با جمهوری اسلامی دارد؟! آن هم در صورتی که هنوز خون شهدای کشورمان در جنگ ۱۲ روزه در خاک خشک نشده است، وای بر آن کس که خودش را به فراموشی بزند و بر چهره شیطان لبخند بزند.

در شرایط کنونی که همه آزادگان جهان برای نشان دادن چهره ناپاک و شرور این رژیم نامشروع بسیج شده و در برخی کشور‌ها شاهد بروز و رشد نهال مقاومت هستیم، چگونه است که مسئولینی در بالاترین سطوح دولت جمهوری اسلامی تدبیر لازم را نداشته و چنین اشتباه راهبردی را مرتکب می‌شوند!

با توجه به بازنشستگی رئیس سازمان ملی استاندارد و معاون ایشان، عمیقا موجب حیرت است که به کارگیری مجدد این دو فرد در دولت آن هم با ترفیع رتبه با چه لابی‌گری صورت گرفته است؟! آیا هیچ فرد دارای حداقل فهم انسانی و سیاسی و متخصصی نبود که این افراد را با وجود بازنشستگی بر این مسند مهم گمارده شده‌اند؟!

با عنایت به بداهت وقاحت موضوع اتفاق افتاده، ما خانواده شهدا از جنابعالی انتظار داریم لک ننگ تعامل با رژیم صهیونیستی را از دامن پاک دولت معظم جمهوری اسلامی پاک نموده و برخورد جدی و مؤثری با افراد معلوم الحال و وقیح که حرمت خون شهدا و انسانیت و آزادگی را نمی‌دانند، انجام دهید.

بدیهی است ما فرزندان شهداء، با همان غیرت پدرانمان، درکنار خادمان نظام اسلامی جهت خدمت و جهاد و صیانت از نظام اسلامی ایستاده‌ایم و تا فتح قله‌های توسعه و پیشرفت و مقابله با پلیدی ان و فتنه گران، دست از تلاش و مبارزه بر نمی‌داریم.

منتظر اقدام حضرتعالی هستیم و دوام توفیقاتتان را از خداوندمنان مسئلت داریم.

اسامی تشکل‌های فرزندان شاهد امضاءکننده:

کانون همبستگی فرزندان شاهد کشور، اتحادیه بین المللی فرزندان شهدا، شعبه کانون همبستگی فرزندان شاهد در خراسان جنوبی، جمعیت فرزندان شاهد خدمتگذار انقلاب ورامین، کانون یادگاران امام نجف آباد، شعبه کانون همبستگی فرزندان شاهد در استان کرمان، کانون فرزندان شاهد درود، مجمع فرزندان شهید استان قزوین، نمایندگی کانون همبستگی فرزندان شاهد جوانرود، کانون فرزندان شاهد مس سرچشمه، شعبه کانون همبستگی فرزندان شاهد در استان مرکزی، مجمع فرزندان شهید خوزستان، کانون فرزندان شاهد کرمانشاه، کانون فرزندان شاهد فریدونکنار، نمایندگی کانون همبستگی فرزندان شاهد صنعت نفت، مجمع فرزندان شاهد استان مرکزی، موسسه فرهنگی رهپویان روح اهالی مشهد، کانون فرزندان شاهد بوشهر، مجمع فرزندان فرهیخته شاهد گیلان، کانون فرزندان شاهد شوشتر، نمایندگی کانون همبستگی فرزندان شاهد اصفهان، کانون فرزندان شاهد یاسوج، جمعیت ایثارگران و فرزندان شاهد شوشتر، نمایندگی کانون همبستگی فرزندان شاهد رفسنجان، کانون فرزندان شاهد نیشابور، موسسه فرزندان آفتاب سمنان، نمایندگی کانون همبستگی فرزندان شاهد پلدختر، مجمع فاطمیون فرزندان شاهد دیباج، مجمع طالب و فضالی شاهد، کانون یادگاران شاهد خراسان شمالی، کانون فرزندان شاهد هرمزگان، نمایندگی کانون همبستگی فرزندان شاهد زرند، کانون فرزندان پیام آوران شاهد اردبیل، فرزندان شاهد فرهنگی استان اصفهان، کانون فرزندان شاهد بروجرد، انجمن یادگاران شاهد استان یزد، موسسه فرهنگی و هنری کهف شاهد (نائب الشهید)

تصاویر نامه:

همچنین جمعی از خانواده شهدای گرانقدر و ایثارگران ضمن محکومیت این دیدار خواستار برخورد با این قبح‌شکنی شدند که اسامی انان بدین شرح است:

خانواده گرانقدر شهیدان عطابخش، اسماعیل و حسین آهنگری و میرزایی، خانواده شهیدان سردار سیدمحمد و سیدمحمدحسن صنیع خانی، سردار شهید غلامرضا یزدانی فرمانده عالی موشکی و پدافند، پهلوان شهید سعید و محمد طوقانی، شهیدان رضا و داود آجودانی، شهیدان محمدکاظم و محمدقاسم اشجع زاده، شهیدان محمدتقی و رضا اصلانی، شهیدان روح الله، حسینعلی و سلمان امیراحمدی، شهیدان سیدجواد و سید حسین پوراکبررضوی، شهیدان علی اصغر و علی اکبر حسین زاده احمدی، شهیدان گرانقدر محسن و مسلم خلیلی، شهیدان گرانقدر حسن و حسین دهنو، شهیدان گرانقدر شاه حسن و علی قربان سیاوشی، شهیدان گرانقدر جعفر و علی شاه بختی، شهیدان گرانقدر مقصود و قاسمعلی شعبانلو، شهیدان گرانقدر رجبعلی و عبدالعلی شعبانی، شهیدان گرانقدر عبدالحسین (سعید) و مجید قنبری، شهیدان گرانقدر سهرابعلی و محبعلی محمودبابویی، شهید گرانقدر غلامعلی محقق، شهید گرانقدر احمد ابراهیمی، شهید گرانقدر نبی الله اثنی عشری، شهید گرانقدر نعمت الله اثنی عشری، شهید گرانقدر محمد احسانی، شهید گرانقدر جابر آرامش، شهید گرانقدر ابوالفضل آرایشی، شهید گرانقدر محمدباقر اعلمی، شهید گرانقدر مهدی اعلمی، شهید گرانقدر عادل آفتابی، شهید گرانقدر افشار

شهید گرانقدر حبیب اله آمره‌ای، شهید گرانقدر احسان امینی، شهید گرانقدر سعید انصاری، شهید گرانقدر علی اکبر انگورج تقوی، شهید گرانقدر عبدالله باقری، شهید گرانقدر ستاره بالیده، شهید گرانقدر حسین بختیاری

شهید گرانقدر مجتبی بخشی، شهید گرانقدر مراد بهاری مشوق، شهید گرانقدر احمد بیگ محمدی، شهید گرانقدر حسین پاشایی، شهید گرانقدر مهدی پالیزیان، شهید گرانقدر منصور پدرام، شهید گرانقدر حسین جعفری شهید گرانقدر علی جمشیدی، شهید گرانقدر حسین جوینده

شهید گرانقدر محمد حسین جهانیان، شهید گرانقدر مرتضی چگنی، شهید گرانقدر مهدی حبیب پور، بسیجی شهید مدافع، امنیت در گلستان هفتم محمدحسین حدادیان، شهید گرانقدر احمد حسینی، شهید گرانقدر علی حلاجیان، شهید گرانقدر حسین حیدری، شهید گرانقدر عبدالله حیدری، شهید گرانقدر جواد همتی، شهید گرانقدر یوسف خانی، شهید گرانقدر امیررضا خدایی، شهید گرانقدر سیدمصطفی خدایی، شهید گرانقدر صیاد خدایی، شهید گرانقدر عباس خدایی، شهید گرانقدر علیرضا خسروی، شهید، گرانقدر فریدون خسروی، شهید گرانقدر ابوذر داوودی، شهید گرانقدر علی داور، شهید گرانقدر محمدرضا دهقان امیری

شهید گرانقدر مهدی رجب بیگی، شهید گرانقدر عباس رحمتی، شهید گرانقدر علیرضا رحیمی، شهید گرانقدر یوسف رزاقی، شهید گرانقدر محمد حسین رسول مطهری

شهید گرانقدر بهرام رفیع راد، شهید گرانقدر محمد رمضان زاده، شهید گرانقدر محمدرضا روانپاک، شهید گرانقدر عباس زال

شهید گرانقدر مدافع حرم قدیر سرلک، شهید گرانقدر حسین سعیدی شهید گرانقدر رسول سفید رخ، شهید گرانقدر مرتضی سلحشور، شهید گرانقدر احد سلطانی، شهید گرانقدر حسن سماواتی

خانواده شهید گرانقدر سرلشکر پاسدار احمد سوداگر

شهید گرانقدر محمد علی شادلو، شهید گرانقدر جمشید شرافتمند، شهید گرانقدر ماندگار شریف نژاد، شهید گرانقدر حسین شریعتی، شهید گرانقدر وحید شیبانی، شهید گرانقدر داود شیر علی، شهید گرانقدر اسدالله شیرخانلو، شهید گرانقدر رضا صالحی دولابی شهید گرانقدر بهروز صبوری، شهید گرانقدر مدافع حرم مصطفی صدرزاده، شهید گرانقدر ابراهیم صفری، شهید گرانقدر حسین صفری، شهید گرانقدر علیرضا صمدی، شهید گرانقدر حسین طحان، شهید گرانقدر محمد ولی طورانی، شهید گرانقدر علیرضا عابدی، شهید گرانقدر خسرو عباسی، شهید گرانقدر قدرت عبدیان، شهید گرانقدر رضا عزیزانی، شهید گرانقدر مهران عزیزانی، شهید گرانقدر مدتفع حرم مسعود عسگری، شهید گرانقدر یونس عطایی، شهید گرانقدر محمود علیمحمد، شهید گرانقدر علی غلامی، شهید گرانقدر محمد فاتحی، شهید گرانقدر یوسف فتحی نیا، شهید گرانقدر علی فراهانی، شهید گرانقدر یعقوب فرخ بلاغی، شهید گرانقدر حجت الله فرزانه، شهید گرانقدر مجید قاسم زاده، شهید گرانقدر یدالله قاسم زاده، شهید گرانقدر قهرمان قاصد، شهید گرانقدر مجید قباد

شهید گرانقدر محمد قپانی، شهید گرانقدر علیرضا قدمی، شهید گرانقدر اسدالله قرامحمدی، شهید گرانقدر مجید قربانخانی، شهید گرانقدر محمد علی قزلباش، شهید گرانقدر رحیم کابلی، شهید گرانقدر جواد الله کرمی، شهید گرانقدر مرتضی کریمی، شهید گرانقدر محمود کلانتری، شهید گرانقدر عباس لطیفی، شهید گرانقدر داود گیلوری، شهید گرانقدر محمد نژاد، شهید گرانقدر رضا مشعوف

شهید گرانقدر رسول ملکی.

شهید گرانقدر مجتبی عارف نظری، خانواده شهید غواص علیرضا پیکاری، شهید گرانقدر زلفعلی مهدیان شهید گرانقدر سبزعلی مهدیان، شهید گرانقدر حسن مومنی، شهید گرانقدر ابراهیم میرزایی، شهید گرانقدر ایمانی، شهید گرانقدر علی اکبر بیاتی، شهید گرانقدر منصور پیری، شهید گرانقدر ابوالفتح ورزدار، شهید گرانقدر بهروز رحیمی، شهید گرانقدر محمد سلیمی

شهید گرانقدر یدالله کشاورز، شهید گرانقدر علی اصغر عبدی، شهید گرانقدر محمدرضا صلواتی، شهید گرانقدر محمدرضا وثوقی

شهید گرانقدر عباس ملکی، شهید گرانقدر عباس زالی، شهید گرانقدر داوود وزیری

شهید گرانقدر محمود شعبانی، شهید گرانقدر هادی متولی، شهید گرانقدر محمد رضا فرد محمدی، شهید گرانقدر ستار بالیده

شهید گرانقدر علی وثاقی شهید گرانقدر یوسف بغدادی، شهید گرانقدر علیرضا پورناصری، شهید گرانقدر ابراهیم قاسمی

شهید گرانقدر غلامرضا ملک عطایی، شهید گرانقدر بهرام نیتی، شهید گرانقدر مرتضی عباسی، شهید گرانقدر علی وثاقی مهران

شهید گرانقدر اکبر قربانی، شهید گرانقدر علیرضا سعیدی، شهید گرانقدر بیوک غیورزاده، شهید گرانقدر رحمت جغوش

شهید گرانقدر علی فرقانی، شهید گرانقدر محمد باقر کاظم زاده، شهید گرانقدر وحید ماهر، شهید گرانقدر حسین نصیری، شهید گرانقدر ملک دوستام، شهید گرانقدر حسین معصومی، شهید گرانقدر جعفر انصاری، شهید گرانقدر علی پورحیدری

شهید گرانقدر عباس محمودی، شهید گرانقدر محمود خدابخشی، شهید گرانقدر اباذر خیری، شهید گرانقدر علی اصغر رحیمی

شهید گرانقدر حسین نانکعلی، شهید گرانقدر مدافع حرم مصطفی نبی لو، شهید گرانقدر کاظم نجفی، شهید گرانقدر سیف علی نظری، شهید گرانقدر انتظام نوحی گرگانی، شهید گرانقدر امیرعلی هویدی، شهید گرانقدر بهزاد همتی، خواهران شهید محمد رستمی.

ایثارگر معزز، یوسفی از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس، اسماعیل بیگ محمدی رئیس موسسه طنین ایثارگران کشور، ایثارگر معزز خداداد حسینی راد، جانباز سرافراز عزیزالله قرامحمدی، جانباز سرافراز محمد مددی، جانباز سرافراز هادی معماری، جانباز و برادر دو شهید علیرضا طوقانی، جانباز امیر حاجعلی، علیرضا تاجیک، مرتضی حق پرست، رزمنده، مسعود خوارزمی، محسن نصیری، محمد خلفی، حسین فلاحی، سید احمد عبدلی

در میان خانواده مدافعان حرم مصطفی صدرزاده، محمدحسین محمدیان، مصطفی نبی لو، مجید قربانخانی، شهید سوداگر، پهلوان شهید سعید طوقانی و جمعی از جانبازان سرافراز دفاع مقدس به چشم می‌خورد.