تحویل و رونمایی از ۲۵ هزار سند مالکیت حدنگاری شاخص و مهم یزد با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به یزد انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهمترین اسناد این مراسم، تحویل ۱۱هزار سند طرح نهضت ملی مسکن، ۵هزار سند اراضی و املاک روستایی، بیش از ۲۸۰۰ سند موقوفات، اسناد تمامی امامزادگان، مساجد و حسینیه‌ها و آخرین اسناد نیرو‌های مسلح است.

در این مراسم همچنین چند سند امامزاده، مسجد، حسینیه و اماکن تاریخی با حضور معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رونمایی و برای نصب در این اماکن ارسال شد.