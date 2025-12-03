مشاهده پلنگ ایرانی در خاتم
برای نخستین بار حضور پلنگ ایرانی در منطقه حفاظتشده باغ شادی شهرستان خاتم استان یزد به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
و بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان یزد: مشاهده پلنگ ایرانی، این گوهر کمیاب طبیعت ایران در منطقه حفاظتشده باغ شادی بار دیگر اهمیت این زیستگاه ارزشمند را برجسته کرد و نویدبخش احیای زیستبومهای کوهستانی در جنوب استان یزد است.
حضور این گوشتخوار بزرگ با گستره خانگی وسیع و نیازهای زیستگاهی متنوع، نشانه سلامت اکولوژیک منطقه است.
در تصاویر ثبت شده، پلنگ باغ شادی در حال شکار و تغذیه از یک قوچ وحشی مشاهده شده است.
مشاهده این تصویر امید تازهای برای پایداری گونههای شاخصی همچون پلنگ را زنده کرده است.
منطقه حفاظتشده باغ شادی با دارابودن یکی از بکرترین عرصههای جنگلی بنه، بادام و کیکم در حاشیه شرقی زاگرس، زیستگاهی منحصربهفرد برای پرندگان و پستانداران بزرگ جثه محسوب میشود و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی استان یزد ایفا میکند.