پخش زنده
امروز: -
مجموعه پویانمایی «دیمیتری»، فیلمهای «سارقان اتومبیل سوار» و «شهر آسفالت»، دوبله شده و آماده پخش از شبکههای سیماست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «دیمیتری»، در گونه پویانمایی و خانوادگی محصول فرانسه در سال ۲۰۱۴ قرار است از شبکه کودک پخش شود.
این مجموعه درباره پرنده کوچکی متعلق به شمال اروپا است که در صحرای ابو واقع در آفریقا فرود میآید. او که به اجبار از پدر و مادرش جدا شده مجبور است که بر ترسهای خود غلبه کند و در این راستا دنیای شگفت انگیز آن منطقه را کشف میکند و دوستان جدیدی مییابد.
یکی از مهمترین و معروفترین الگوهای داستان گویی دراماتیک در سینما، الگوی سفر قهرمان است. در این الگو، شخصیت اصلی که در دنیای عادی ابتدایی داستان، زندگیای روزمره را از سر میگذراند، بر اثر اتفاقی مجبور میشود پای در راه سفری بگذارد که در عین ویژگی عینی بودن، دارای ویژگیهایی درونی نیز هست. طی این سفر، شخصیت مخاطراتی را تجربه میکند و همه این تجربهها موجب میشود که شخصیت اصلی بتواند از وضعیت خام بودن ابتدایی خارج شود و در پایان، پخته و کامل شود. مجموعه پویانمایی «دیمیتری»، نیز بر پایه چنین سفری استوار است و مسیر تجربههای شخصیت را در راه چنین رشدی به معرض نمایش درمی آورد.
فیلم سینمایی «سارقان اتومبیل سوار»، در گونه اکشن و مهیج محصول فرانسه در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه سه پخش شود.
این فیلم درباره نورا است که دربان یک هتل مجلل است. او به همراه سه تن از دوستانش به واسطه اطلاعاتی که از مهمانان پولدار هتل دارند از آنها سرقت میکنند، اما این کار عاقبت خوبی برای او ندارد.
فیلم سینمایی «سارقان اتومبیل سوار»، به خصوص به یک دلیل محتوایی و یک دلیل فرمی حامل ارزشهای مناسبی است. از نظر محتوایی، این فیلم نشان میدهد که چگونه شخصیتهایی که پای در راه تباهی گذاردهاند، عاقبتی تباه و سیاه مییابند. شخصیتهای اصلی این فیلم، هرچند تلاش میکنند از شخصیتهایی ثروتمند سرقت کنند که شاید ثروتهای خود را از راههای درست و مشروعی به دست نیاوردهاند، اما به هرحال از طریق سرقت، رفتاری قانونگریزانه و هنجارشکنانه انجام میدهند که جرم محسوب میشود و مستوجب عِقابی است که در نهایت به آن میرسند. از نظر فرمی و سیر دراماتیک داستانی، فیلم «سارقان اتومبیل سوار» از این نظر که مسیر تعقیب و گریزهایی را که شخصیتهای اصلی برای سرقت پول انجام میدهند، در معرض دید مخاطب قرار میدهد، به عنوان یک فیلم اکشن و مهیج جذابیت دارد و دارای جذابیتهای عام برای تماشاگران است.
فیلم سینمایی «شهر آسفالت»، در گونه درام و مهیج آمریکا در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
این فیلم درباره آلی کراس است که به تازگی به عنوان پیراپزشک شروع به کار کرده است و تجربهی دیدن بیماران بدحال را نداشته است. او با مردی میانسال به نام جین همکار میشود که زیر و بَم این کار را دیده است. آن دو به سراغ بیماران بدحال مختلف میروند، تا این که جین ترجیح میدهد به یک نوزاد که دچار بیماری ایدز شده رسیدگی نکند تا بمیرد که این مسئله باعث اخراج او از کار میشود. جین چند وقت بعد، خود را میکشد. آلی نیز میخواهد این کار را بکند که در نهایت پشیمان میشود.
یکی از الگوهای داستانی که معمولا در سینما جواب داده و توجه مخاطبان را به سوی خود برانگیخته است، همراه شدن شخصیت جوان و ناپخته با شخصیتی پیر و کارکشته در طی طریق یک مسیر ویژه در زندگی است. در سفر قهرمان ویژه این آثار، شخصیت جوان در اثر قرار گرفتن در کنار شخصیت پیر و تجربه کشاکشهای دشوار زندگی در جوار وی، موفق میشود بر ضعفها و نقصهای شخصیتی اش فایق آید و ویژگیهای تکامل و بلوغ را تجربه کند. البته این مسیر تکامل یک سویه نیست. طی این سفر، شخصیت پیر هم متوجه میشود که باید در برخی از ویژگیهای رفتاری اش تجدید نظر کند و همچون شخصیت جوان، در کنار کامل بودن، ویژگی هایی، چون پویایی و نشاط و همواره در حال نوشدگی را به زندگی خویش بیفزاید. در فیلم «شهر آسفالت»، اما این سفر به شکلی متفاوت و در حرفه پیراپزشکی طی میشود به طوری که شخصیت پیر تاب و توان خود را در انتهای سفر از دست میدهد، اما شخصیت جوان، مهیا میشود تا با بهره برداری از تجربههای شخصیت پیر، مسیر درست تری را برای ادامه تجربه اندوزی در سفر زندگی اش برگزیند.