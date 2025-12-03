پخش زنده
نقشه راه تازهای برای بهبود وضعیت تعلیم و تربیت خرمشهر در نشست شورای آموزش و پرورش خرمشهر ترسیم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ موضوعات کلیدی حوزه تعلیم و تربیت شهرستان خرمشهر با حضور نماینده ولیفقیه در استان خوزستان، مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست رسیدگی فوری به مشکلات فرسودگی مدارس، کمبود معلم و محدودیت امکانات آموزشی، با توجه به ۴۱ هزار دانشآموز و ۱هزار و ۴۰۰ معلم، ضروری اعلام شد.
نماینده ولیفقیه در استان نیز با اشاره به جایگاه تاریخی خرمشهر، این شهر را دارای حق ویژه دانست و خواستار توجه اولویتمحور به آموزش و پرورش آن شد.
حجتالاسلام سید محمد نبی موسویفرد همچنین درباره پیامدهای تعطیلیهای ناشی از آلودگی هوا هشدار داد و بازنگری در این روند را ضروری خواند.
وی خاطر نشان کرد: در این نشست مسئولان به این جمع بندی رسیدند که با بهره گیری از تمام ظرفیت موجود به سمت و سوی ارتقای جایگاه آموزشی شهرستان پیش بروند.
فرماندار ویژه خرمشهر، با تشریح وضعیت نیروی انسانی گفت: کمبود معلم و خروج مستمر نیروها از منطقه، ثبات آموزشی را مختل کرده و جذب نیروهای بومی باید در اولویت قرار گیرد تا طی چند سال آینده این مشکل بهصورت بنیادین کاهش یابد.
شاهین هاشمی درباره وضعیت زیرساختها نیز هشدار داد و افزود: برخی مدارس غرب کارون به حدی فرسودهاند که حتی دیوارهای آنها در آستانه ریزش قرار دارد. به گفته او، تجهیز کلاسهای پایه اول آغاز شده، اما بسیاری از مدارس همچنان فاقد امکانات استانداردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز با اشاره به حمایتهای صورتگرفته اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۳۷ میلیارد تومان و امسال ۲۱ میلیارد تومان برای ساخت، مرمت و تجهیز مدارس، تأمین کولر، ایجاد چمن مصنوعی و پشتیبانی سرویس رفت و آمد هزینه شده است.
مصطفی خانزادی خاطر نشان کرد: ۷.۵ میلیارد تومان دیگر نیز برای تجهیز هنرستانها و حمایت از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم اختصاص یافته و اجرای پروژههای اصلی بر عهده وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس است و منطقه آزاد نقش حمایتی دارد.
وی این را هم گفت که رتبه ما ۲۶ از ۲۷ است و این شایسته خرمشهر نیست باید با بکارگیری همه امکانات به سمت و سوی ارتقاء این جایگاه حرکت کنیم.
ناصر علیفر مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت کاهش نابرابری آموزشی، خواستار رایگان شدن پیشدبستانی در مناطق محروم، ساماندهی سرویس مدارس، تقویت مشاوره، شناسایی دانشآموزان در معرض آسیب و اجرای مداخلات فرهنگی و اجتماعی شد.
در جمعبندی نشست، شرکتکنندگان بر شتاببخشی به نوسازی مدارس فرسوده بهویژه در غرب کارون، تقویت حمایت از دانشآموزان کنکوری، ارائه بستههای حمایتی برای پیشدبستانی و سرویس مدارس مناطق محروم، توسعه خدمات مشاورهای برای دانشآموزان پرخطر و تداوم مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند در پروژههای عمرانی و تجهیز مدارس تأکید کردند؛ مجموعه اقداماتی که قرار است مسیر ترمیم زیرساختهای آموزشی و کاهش شکافهای موجود در خرمشهر را هموارتر کند.
نشست شورای آموزش و پرورش خرمشهر حجتالاسلام سید نبی موسویفرد، ناصر علیفر مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان، مصطفی خانزاده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، شاهین هاشمی فرماندار ویژه خرمشهر و جمعی از مدیران محلی برگزار شد.