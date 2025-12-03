پخش زنده
رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور گفت: هم اکنون کمکهای مردمی به کمیته امداد به رغم شرایط اقتصادی، افزایش قابل توجهی یافته که این امر نشانگر اعتماد عمیق مردم به این نهاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید مرتضی بختیاری در دیدار با استاندار زنجان، افزود: کمیته امداد با تکیه بر اعتماد مردم و مشارکت آنها تلاش میکند تا نهتنها نیازهای فوری نیازمندان را برطرف کند، بلکه آنها را به سمت خودکفایی سوق دهد.
رئیس کمیته امداد کشور با بیان اینکه ماموریت اصلی این نهاد، ایجاد شغل پایدار با درآمد با ثبات و توانمندسازی مددجویان است، گفت: راهبران شغلی که در کمیته امداد مشغول به فعالیت هستند، توانستهاند مددجویان را در مسیر اشتغال و کارآفرینی قرار دهند و در خودکفایی مددجویان نقش بسیار موثری ایفا کنند.
بختیاری گفت: شکوفایی استعدادها و حیات دادن به انسانها خواسته امام راحل از کمیته امداد بود و این نهاد در عرصه شکوفایی مددجویان قدمهای اساسی برداشته است.
وی همچنین از شکلگیری مراکز نیکوکاری با محوریت مردمیسازی خدمات خبر داد و افزود: «بسیج امداد» در مسیر توانمندسازی مددجویان و توسعه پایدار جامعه حرکت میکند.
استاندار زنجان نیز در این دیدار گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص استان لازم است که برنامههای حمایتی هدفمند در استان طراحی و اجرا شود.
صادقی افزود: رویکرد کمیته امداد در مسیر توانمندسازی مددجویان و بسیج امکانات تحسینبرانگیز است که امیدواریم شاهد تداوم این رویکرد باشیم.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد در سطح استان بر اقدامات انجام شده در حوزههای مختلف از جمله گسترش پوشش حمایتی از خانوادههای نیازمند، اجرای طرحهای اشتغالزایی و مهارتآموزی برای مددجویان، توسعه برنامههای سلامت و آموزش و تقویت مشارکتهای مردمی و خیرین تأکید کرد.
روشن سرشت همچنین به چالشهای پیشرو در ارائه خدمات به مناطق محروم و دورافتاده استان اشاره کرد و خواستار همکاری و پشتیبانی بیشتر دستگاههای اجرایی استان برای رفع این موانع شد.