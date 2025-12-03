معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز اعلام کرد: استفاده از اتوبوس و قطار شهری در شیراز ۲۶ آذر هم‌زمان با روز ملی حمل‌ و نقل، رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد فرخ‌زاده افزود: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ بهره‌گیری از ناوگان عمومی، کاهش ترافیک شهری و کاهش آلودگی هوا طراحی و اجرا خواهد شد.

فرخ‌زاده افزود: از همه شهروندان، به‌ویژه دارندگان خودرو‌های شخصی، دعوت می‌کنیم با حضور خودجوش در این پویش عمومی شرکت کرده و با پارک‌کردن خودرو‌های شخصی و انتخاب اتوبوس و مترو، سهمی ماندگار در حفظ میراث تاریخی و محیط‌زیست شهر خود ایفا کنند.