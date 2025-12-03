سردار جوانی در یادداشتی برگزاری «رزمایش ضد تروریستی سهند ٢٠٢۵» را دارای نتایج و پیامد‌های بسیار ارزشمندی برای کشور دانست و تاکید کرد: در این رزمایش تجارب ارزشمند ایران در شناخت تروریسم و مبارزه واقعی با تروریست ها، به دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن این یادداشت به شرح زیر است:

برگزاری «رزمایش ضد تروریستی سهند ٢٠٢۵» با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ایران، آن هم بعد از دفاع مقتدرانه ملت ایران در جنگ تحمیلی ١٢ روزه، نتایج و پیامدهای بسیار ارزشمندی را برای کشور عزیزمان در پی خواهد داشت.

این رزمایش را به عنوان یک رویداد بزرگ منطقه ای، از منظر راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی باید تحلیل کرد.برای توجه با آثار و پیامدهای فوق‌العاده ارزشمند این رزمایش مشترک، که با مشارکت هر ١٠ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای شامل:ایران، ازبکستان، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، هند، چین، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان برگزار می‌شود ؛باید به نکات زیر توجه داشت.

١-مساحت کشورهای عضو این سازمان، حدود یک چهارم خشکی های زمین با حدود ۴۵ درصد جمعیت جهان است.

٢-این رزمایش در جمهوری اسلامی ایران وبا مسئولیت نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

٣-در ۴٧ سال گذشته ،ایران در حالی که بزرگترین قربانی تروریسم بوده،از سوی برخی از کشورهای غربی و از جمله آمریکا، به عنوان حامی تروریسم معرفی شده و تحت فشار های گوناگون و از جمله تحریم های ظالمانه با همین اتهام قرار گرفته است.

۴-نظام سلطه با محوریت آمریکا، با تعریف خاص از تروریسم، تلاش می کند کشورهای مخالف خود را کشورهای تروریستی یا حامی تروریسم معرفی کرده و تحت فشار قرار دهد. این در حالی است که آمریکا، خود سرکرده اصلی تروریست های جهان بوده و خطرناک ترین گروهک های تروریستی مانند داعش را، ایجاد، تجهیز، پشتیبانی و در راستای سیاست ها و منافع به کار گرفته است.

۵-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی که به عنوان پیشگام و پرچمدار مبارزه با تروریسم در سطوح ملی و منطقه‌ای در دهه‌های گذشته، دارای کارنامهٔ درخشان به ویژه در مبارزه با گروهک تروریستی داعش به فرماندهی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی می باشد؛ از سوی برخی از کشورهای غربی و دنباله های آنان مانند استرالیا، در فهرست گروه های تروریستی و یا حامی تروریسم قرار گرفته است.

با توجه به نکات بالا، اصل برگزاری رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ٢٠٢۵ در ایران، با فرماندهی سردار سرتیپ پاسدار ولی معدنی، مسؤل معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه، بیانگر پدیدایی یک تحول معنایی با نگاه عالمانه، منصفانه و واقع بینانه، نسبت به تروریسم و اقدامات تروریستی در جهان است. این نوع نگاه معرفتی جدید که در حوزه های مختلف، و در اقصی نقاط جهان در حال شکل گیری می باشد؛ به طور قطع، بنیان های فکری و نظری نظم نوین جهانی را پی ریزی می نماید. به عنوان مثال تا پیش از عملیات طوفان الاقصی، بر اساس ادراک سازی های غیر واقعی و دروغین امپراتوری رسانه ای غرب، به طور غالب در افکار عمومی بسیاری از ملت ها، از یک سو رژیم صهیونیستی، یک رژیم دمکراتیک واخلاقی، واز دیگر سوی فلسطینی های مبارز در راه آزادی سرزمین های اشغال شده خود، تروریست شناخته می شدند.

اما اینک بسیاری از مردم جهان با ملیت های مختلف حتی در اروپا و آمریکا، با آگاه شدن نسبت به واقعیت های تاریخی ، نه تنها از نگاه های قبلی فاصله گرفته، بلکه ازادی فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی به مطالبه آنان تبدیل شده است. امروز نتانیاهو ودیگر سردمداران رژيم صهيونيستي، به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در غزه ودیگر کشورهای منطقه غرب آسیا، منفورترین افراد در نزد ملت ها هستند.

بنابراین با نگاه راهبردی به تحولات جهانی، افول قدرت و منزلت آمریکا و شکسته شدن آقایی دلار با تشکیل جبهه ضد تحریم و ضد دلار از طریق اتحاديه بریکس، بیداری ملت ها و تقویت همکاری ها و همگرایی ها در آسیا با محوریت سازمان همکاری شانگهای، باید منتظر شتاب گرفتن حرکت جابجایی قدرت از غرب به شرق بود.

نتایج و پیامدهای رزمایش ضد تروریستی سهند ٢٠٢۵ را، در چارچوب تحلیل کلان مورد اشاره باید برشماری کرد. در این رزمایش تجارب ارزشمند جمهوری اسلامی در شناخت تروریسم و مبارزه واقعی با تروریست ها، به دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای منتقل، و یک درک مشترک نسبت به تروریسم به عنوان یک مجموعه از تهدیدات بدون مرز، در میان ملت ها و دولت های این منطقه مهم، با در برداشتن ۴۵ درصد در جمعیت جهان شکل می گیرد. این نتیجه و پیامد، در محورهای زیر در گذر زمان، نقش آفرین بوده، جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی را در راستای تامین منافع ملی و در صدر این منافع، تامین امنیت ملی و امنیت داخلی ارتقاء می بخشد.

اهمیت این موضوع، آن گاه بیشتر به چشم خواهد آمد که، به سیاست های جبهه استکبار در بر هم زدن ثبات و امنیت ایران با مجموعه ای از اقدامات تروریستی و یا اقدامات نظامی توجه داشته باشیم.