دوازدهم آذر ماه سالروز تصویب اصلیترین سند حقوقی کشور که پس از همه پرسی مردمی در سال ۵۸ رسمیت یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دوازدهم آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ سندی که بهعنوان میثاق ملی مردم، پس از ماهها بحث کارشناسی و سپس در یک همهپرسی سراسری در سال ۱۳۵۸ به تأیید ملت ایران رسید.
قانون اساسی، ستون اصلی یک کشور و میثاق مشترک مردم آن است؛ قانونی که مسیر اداره جامعه، حقوق ملت و وظایف نهادها را مشخص میکند.
این سند مجموعهای از ارزشهای کلان کشور است که نقش آن تنها محدود به سازماندهی قدرت نیست، بلکه حقوق مردم آزادیها و تکالیف عمومی در این متن تعریف شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب تدوین شد و پیش نویس آن توسط خبرگان منتخب مردم بررسی و تکمیل شد و نهایتا ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در همه پرسی عمومی به تصویب رسید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل تنظیم شده است.