به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، داوود الموسوی مسئول مرکز رشد واحد فناوری شهرستان دامغان گفت : به منظور توسعه و معرفی کسب و کارهای واحدهای دانش بنیان و هم افزایی بین واحدهای فناور نمایشگاه دستاوردها و محصولات شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناوری برگزار شد

وی افزود : در این نمایشگاه ۱۳ شرکت دانش بنیان محصولات خود را در زمینه پزشکی، هوش مصنوعی، کشاورزی، شیمیایی و ،ماشین آلات در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است

وی گفت علاقمندان می‌توانند تا ۱۵ آذر از این نمایشگاه بازدید کنند.