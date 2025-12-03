پخش زنده
به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاه دستاوردها و محصولات واحدهای فن آور مرکز رشد پارک علم فناوری دامغان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، داوود الموسوی مسئول مرکز رشد واحد فناوری شهرستان دامغان گفت : به منظور توسعه و معرفی کسب و کارهای واحدهای دانش بنیان و هم افزایی بین واحدهای فناور نمایشگاه دستاوردها و محصولات شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناوری برگزار شد
وی افزود : در این نمایشگاه ۱۳ شرکت دانش بنیان محصولات خود را در زمینه پزشکی، هوش مصنوعی، کشاورزی، شیمیایی و ،ماشین آلات در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است
وی گفت علاقمندان میتوانند تا ۱۵ آذر از این نمایشگاه بازدید کنند.