به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آمار قابل توجه سکته مغزی در خوزستان، زنگ خطر را به صدا درآورده است.

در ایران وقوع سکته مغزی در مقایسه با سایر نقاط جهان، ۱۰ سال زودتر اتفاق می‌افتد.

در ۶ ماه گذشته، حدود ۹۲ مورد سکته حاد مغزی در بیمارستان شهدای ایذه به ثبت رسیده است که حدود ۷۵ درصد از آنها بهبودی کامل یافتند.

سکته حاد مغزی در ۳ تا ۴ ساعت ابتدایی، قابل درمان است.

خوزستان با سالانه بیش از ۸ هزار بیمار سکته مغزی، یکی از استان‌های با جمعیت بالا در این حوزه است.