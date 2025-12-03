پخش زنده
این روزها هم با توجه به خشکسالی و هم برای کمک به اقتصاد خانواده، این موضوع اهمیت دوچندان یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مردم جاجرم از دیرباز به نان به عنوان نماد برکت سفره احترام ویژهای قائل بودهاند. این باور نه تنها از نسل به نسل منتقل شده، بلکه در روزگار کنونی نیز به قوت خود باقی مانده است.
در این شهر، نان نه تنها یک غذا، بلکه به عنوان یک فرهنگ و نماد اجتماعی شناخته میشود.
یکی از ویژگیهای بارز اهالی جاجرم، تهیه نان به اندازه نیاز روزانه خود است.
آنها همواره کوشیدهاند تا از دور ریز نان جلوگیری کنند و این امر را بخشی از فرهنگ خود بدانند.
این توجه به منابع غذایی نه تنها نشانهای از آگاهی اجتماعی است، بلکه نشاندهندهی ارتباط عمیق آنها با زمین و تولیدات کشاورزی است که به عنوان منبع اصلی نان مورد استفاده قرار میگیرد.
نان در جاجرم به عنوان قوت غالب در سبد غذایی مردم مورد استفاده قرار میگیرد و در کنار غذاهای دیگر، جایگاه ویژهای دارد.
این شهروندان با آگاهی از ارزش غذایی نان، تلاش میکنند تا از آن به بهترین نحو بهرهبرداری کنند و به همین دلیل، آموزشها و ترویج فرهنگ مصرف صحیح نان در بین آنها رواج دارد.
در واقع، تاریخ و فرهنگ مردم جاجرم در احترام به نان و استفاده صحیح از آن ریشه دوانده و این نشاندهندهی تلاش آنها برای حفظ منابع و احترام به زمین و کارگران این حوزه است.