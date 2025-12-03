اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان مشکلات شش واحد صنعتی را در بخش گمرک ، انرژی و پرداخت تسهیلات را بررسی و مقرر کردند با رفع این مسائل این واحدها در چرخه تولید بمانند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، در این جلسه مشکلات واحدهای تولیدی ، بحث سوخت واحدها، تامین گاز واحدهای تولیدی ،حق ترانزیت برق واحدهای صنعتی ، نحوه تامین نهاده های دامی ، تسهیلات تبصره ۱۸، میزان پرداخت تسهیلات بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

یادگار احمدی مدیرکل صمت استان سمنان گفت : در بخش نهاده های دامی مقرر شد سمنان به کمک استان های مرزی بدون انتقال ارز و مصوبه بانک مرکزی ، نهاده ها را وارد کنند .



محمد جواد کولیوند استاندار سمنان هم در این جلسه گفت: بحث نهاده ها بسیار اهمیت ویژه ای دارد پس باید با کمک استاهای مرزی خراسان و گیلان و مازندران با استفاده از وارد کنندگان، نهاده مورد نیاز استان را تامین کنیم.